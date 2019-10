Norsk Hydro: – Vi iverksetter nye forbedringstiltak i hele selskapet

Norsk Hydro arrangerer mandag sin kapitalmarkedsdag. I den forbindelse presenterer selskapet sin strategiske retning, herunder nye forbedringstiltak, et oppdatert rammeverk for kapitalallokering og klare mål for lønnsomhet og bærekraft, opplyses det i en melding.

Ambisjonene er basert på et avkastningsmål (RoaCE) på 10 prosent over forretningssyklusen, i tillegg til målet om å redusere allerede konkurransedyktige CO2-utslipp i egen produksjon og egne prosesser med ytterligere 30 prosent innen 2030.

– Vi iverksetter nye forbedringstiltak i hele selskapet. Disse skal gi 6,4 milliarder kroner i forbedring av EBIT de neste fem årene, i tillegg til 0,9 milliarder kroner i Valsede Produkter i samme tidsperiode. Tiltakene inkluderer også forenkling av stabsfunksjoner og en revidert driftsmodell som skal støtte opp om vår satsing på lønnsomhet og bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Opptrapping i Brasil

Den føderale domstolen løftet fredag embargoen på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2) i den sivilrettslige prosessen. Embargoen på DRS2 fra den samme domstolen i straffesaken er fortsatt gjeldende, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid.

Hydro skriver at opptrappingen av produksjonen ved Alunorte og Paragominas i mellomtiden går framover. Målet er å produsere med 75-85 prosent kapasitet i resten av 2019, og ytterligere optimalisere driften mot full kapasitetsutnyttelse i 2021.

«Albras ventes å fullføre opptrappingen i 2019, og alle elektrolysecellene skal etter planen startes opp igjen innen utgangen av tredje kvartal. Det ventes at faste kostnader per tonn i Bauksitt og Alumina og Primærmetall vil komme ned på samme nivå som i perioden før produksjonsbegrensningen så snart opptrappingen av driften er fullført», heter det.

– Dette er et viktig framskritt. Å få Alunorte, Paragominas og Albras tilbake i full produksjon og sikre effektiv drift er viktig for å drive virksomheten vår videre. Vi har en god og løpende dialog med aktuelle interessegrupper, og venter nå på rettens avgjørelse, sier Aasheim.

Utbytte

For å styrke lønnsomhetsfokuset har Hydro nå innført et RoaCE-mål på 10 prosent for selskapet som helhet, mens alle forretningsområdene har som mål å levere en RoaCE over sin differensierte kapitalkostnad.

«Hydro vil fortsette å prioritere en sterk balanse og en kredittvurdering på “investment grade”-nivå, i tillegg til å levere en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene. Hydro vil opprettholde sitt aksjonærfokus med en utbyttepolitikk om å dele ut 40 prosent av selskapets nettoresultat over forretningssyklusen, og et minimumsutbytte på 1,25 kroner per aksje», skriver selskapet.

Forventede vedlikeholdsinvesteringer for 2019 og 2020 er beregnet til rundt 12,5-13,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på omlag 1 milliard kroner sammenliknet med tidligere forventning for samme periode.

Reduksjonen er knyttet til kortsiktig optimalisering, og det er ifølge meldingen iverksatt flere tiltak som skal sikre konkurransedyktige vedlikeholdsinvesteringer på lang sikt. Samlede investeringer for perioden 2019-2020 er beregnet til 19,5 milliarder kroner.

Selskapet har også satt seg mål om å frigjøre netto driftskapital tilsvarende 4 milliarder kroner innen utgangen av 2020, sammenliknet med utgangen av 2018, der mesteparten vil frigjøres innen utgangen av 2019.