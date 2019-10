Løfter siste embargo på Norsk Hydros Alunorte

Den føderale brasilianske domstolen i Belem løftet torsdag den siste embargoen på Alunortes nye deponi for bauksittrester (DRS2), melder Norsk Hydro i en børsmelding.

Den 19 måneder lange embargoen som har begrenset aktivitene ved anlegget er dermed over, og selskapet kan gjenoppta installasjons- og oppstartsaktivitetene ved deponiet.

– Dette er en milepæl for Alunorte og vil bidra til vår agenda mot et mer lønnsomt og bærekraftig Hydro, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Eneste langsiktige løsning

Beslutningen fra den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoen under straffesøksmålet kom etter at embargoen fra det sivile søksmålet ble løftet for en uke siden.

Embargoene har forhindret Alunorte fra å følge den opprinnelig planlagte overgangen fra det gamle avfallsdeponiet (DRS1) til det nyeste deponiet (DRS2).

– Vi er glade for å kunne gjenoppta installasjons- og igangkjøringsaktivitetene på dette topp moderne avfallsdeponiet, som er den eneste langsiktige løsningen for bærekraftig og robust virksomhet ved Alunorte. Dette er gode nyheter for våre hardtarbeidende ansatte, for kunder og for alle lokale interessenter som har bidratt til å gjøre dette mulig, sier konserndirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina, John Thuestad, i meldingen.