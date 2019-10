Siste Brasil-embargo løftet for Hydro

Hydro-aksjen åpnet opp over to prosent fredag, etter at aluminiumselskapet torsdag kveld etterlengtet kunne melde at det siste embargoet på Alunortes deponianlegg er hevet.

Det brasilianske aluminaraffineriet kan dermed gjenoppta installasjons- og oppstartsaktivitetene ved deponiet.

19 måneder

Gladnyheten kommer fra den føderale domstolen og innebærer at produksjonsembargoen på deponiet DRS2 løftes i et straffesøksmål.

Meldingen kommer etter at domstolen løftet embargoen i et sivilt søksmål 20. september.

Dermed kan det se ut til at Hydros 19 måneder lange brasilianske mareritt kan gå mot slutten.

– Vi er glade for å kunne gjenoppta installasjons- og igangkjøringsaktivitetene på dette topp moderne avfallsdeponiet, som er den eneste langsiktige løsningen for bærekraftig og robust virksomhet ved Alunorte, sier John Thuestad, konserndirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina i en kommentar.

Svakt børsår

Aluminiumsselskapet ble i fjor pålagt å halvere produksjonen ved Alunorte etter utslippsbeskyldninger fra lokale myndigheter i lys av et kraftig regnvær.

Siden den gang har det vært en omfattende prosess å få hevet produksjonsbegrensningene, men utover våren i år lettet de relevante myndighetene og domstolene forbudene en etter en.

I forbindelse med investordagen denne uken opplyste Hydro at Alunorte nå produserer på 75 til 85 prosents kapasitet og at selskapet kan nå 95 prosent innen utgangen av året.

Hydro-aksjen er så langt i år ned nær 17 prosent på børsen.