I begynnelsen av februar i fjor TTS Group inngikk en avtale om å selge mesteparten av bedriften, som leverer håndteringsutstyr og kraner for skip, havner og rigger og utstyr til petroleumsindustrien.

Kjøperen MacGregor er et datterselskap i finske Cargotec, og prisen ble fastsatt til 840 millioner kroner basert på substansverdien.

I månedsskiftet juli/august i år ble transaksjonen sluttført, og selskapet skiftet navn til Nekkar.

Selv om mesteparten av den tidligere virksomheten i Nekkar forsvinner som et resultat av salget, er det noe som blir igjen i den børsnoterte Bergen-­bedriften.

Det gjelder datterselskapet Syncrolift, som har hatt stor suksess med design og leveranser av heisløsninger til skipsbyggingsindustrien.

Lav prising

Siden starten av februar i 2018 har investor Ketil Skorstad vært en av TTS' – nå Nekkars – største aksjonærer. I dag eier han i overkant av syv millioner aksjer, priset til rundt 21 millioner kroner.

– Selskapet har nesten hele markedsverdien i cash, og Syncrolift burde alene være verdt 300 millioner kroner. Dagens prising på børs gir en selskapsverdi på 0 kroner. Med andre ord er det børsens billigste aksje, sier Skorstad til Finansavisen.

Ifølge Nekkar ligger markedsandelen til Syncrolift på 75 prosent, og skipsheisene kan løfte skip opp til 30.000 tonn.

I 2018 omsatte Syncrolift for 217 millioner kroner, opp fra 211 millioner kroner året før. EBITDA-marginen lå på rundt 20 prosent, og selskapet satt igjen med 42 millioner kroner på bunnlinjen.

Rekordhøy ordrebok

Nekkar har en estimert kontantbeholdning på cirka 300 millioner kroner, og prises til 309 millioner kroner på Oslo Børs. Aksjen ble tirsdag morgen handlet til 2,98 kroner på lavt volum. Ifølge Bloomberg har ingen analytikere dekket selskapet siden 2016.

Ordreboken var pr. september på 750 millioner kroner, og støtter aktivitet langt inn i 2022. Til sammenligning var ordreboken på rundt 600 millioner kroner i 2018.

I august landet Syncrolift en kontakt på 160 millioner kroner med den den sør-koreanske marinen, hvor levering ventes å finne sted i juni 2021.

Aksjonærdryss

Etter salget av TTS Group til MacGregor ble det utbetalt 420 millioner kroner til aksjonærene i Nekkar. Skeie-familien er selskapets største eier med rundt 30 prosent av aksjene, etterfulgt av Rasmussengruppen med i underkant av 11 prosent.

UTBYTTEFEST: Storaksjonær Bjarne Skeie mottok nylig et utbytte på 126 millioner kroner fra Nekkar. Foto: Ingunn Strand

I tillegg til Ketil Skorstad finner man flere kjente privatinvestorer på eiersiden. Kristian Gjertsen Lundkvist er gjennom Middelborg Invest nummer 10 på aksjonærlisten, mens Harald Espedal både eier aksjer gjennom fondet Salt Value og via hans personlige investeringsselskap Espedal & Co.

Flere forretningsområder

I andre kvartal kjøpte Nekkar 51 prosent av aksjene i Intellilift, som jobber med å utvikle løsninger innenfor robotisering og digitalisering i energisektoren, med blant andre Aker BP og det danske energiselskapet Ørsted på kundelisten.

Ifølge en presentasjon fra Paretos olje- og offshorekonferanse har Intellilift hatt en sterk inntektsvekst siden oppstart i 2016 og har allerede en positiv kontantstrøm fra driften.

Nekkar har også begynt å utvikle «Starfish», som er et lukket oppdrettsanlegg. «Starfish» vil prøve å få slutt på laksenæringens luseproblematikk og samtidig tilrettelegge for avfallshåndtering. Den lukkede merden utvikles sammen med en stor, ikke navngitt oppdretter.