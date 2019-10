Norne Securities oppgraderer Yara og tror på sterkt tredje kvartal

I en oppdatering mandag velger meglerhuset Norne Securities å oppgradere Yara-aksjen fra selg til hold med en justering av kursmålet fra 380 til 400 kroner.

«Vi estimerer at utviklingen med bedre inntjening vil fortsette drevet av lavere naturgass-priser og et noe bedre nitrogenmarked», skriver Norne i oppdateringen.

Yara presenterer sin rapport for tredje kvartal 18. oktober, og Norne tror at inntjeningen per aksje vil komme inn på over 1,00 dollar i kvartalet, noe som ikke har skjedd på lang tid.

Videre skriver meglerforetaket at de har vært overrasket over markedet som har vært villig til å prise Yara nær peers mot en normal rabatt på 20-30 prosent. Ifølge Norne er nå rabatten tilbake på 20 prosent (basert på P/E) for 2019E og 10 prosent for 2020E. Derfor er analytiker Tomas Skeivys mer fornøyd med den relative prisingen av selskapet nå.

Norne skriver også at en sterkere dollar bidrar positivt i estimatene.