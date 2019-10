Veidekke signerte milliardkontrakt

Veidekke ASA og Bane NOR signerte tirsdag kontrakten om bygging av Skogertunnelen, en ny dobbeltsporet bergtunnel på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen.

Kontrakten er en totalentreprise med kontraktsverdi 1,96 milliarder kroner ekskl. mva.

Arbeidet starter høsten 2019 og planlagt byggetid er fire år.

– I Veidekke får vi en solid aktør inn i vårt prosjekt her i Drammen. De leverer på kvalitet, har gode referanser, og vi kjenner Veidekke godt fra tidligere tunnelprosjekter, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR, i en melding.

Prosjektet UDK01 Bergtunnel og dagsone Skogertunnelen inngår i InterCity utbyggingen på Østlandet, som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Skogertunnelen blir en viktig brikke i det sammenhengende dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg, som skal tas i bruk i 2024.

– Vi er svært glade for å ha vunnet konkurransen om dette store oppdraget, som vil bety så mye for så mange. Her får vi virkelig bruk for Veidekkes kjernekompetanse på fjell og betong. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med Bane NOR om byggingen av Skogertunnelen, som vil gi togreisende på Østlandet større fleksibilitet i hverdagen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Veidekke-aksjen falt 0,29 prosent til 103,90 kroner tirsdag, men er opp over 25 prosent de siste tre månedene.