Hexagon Composites får kontrakt og inngår viktig samarbeid

Hexagon Mobile Pipeline er tildelt en ordre for gasstransportmoduler av U.S Gain til en verdi av 1,4 millioner dollar.

Det går frem i en melding mandag.

Hexagons leveranse vil gjøre det mulig å distribuere fornybar naturgass (RNG) produsert på melkebruk gjennom tilgjengelig infrastruktur.

«Hexagon fortsetter å øke sin posisjon innenfor det voksende RNG-markedet. Ved å muliggjøre effektiv innsamling og distribusjon av RNG, er vi i stand til å hjelpe våre kunder med å nå sine utslippsreduksjonsmål. Vi er fornøyde med å få U.S Gain som samarbeidspartner da vi deler troen på at RNG er en rask kilde til å redusere utslipp, sier Jon A. Smith, Direktør for Hexagon Mobile Pipeline, i meldingen.

