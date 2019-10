Alcoa tjente mindre enn ventet i 3. kvartal

Alcoa fikk et justert resultat på -0,44 dollar pr. aksje i tredje kvartal 2019, mot 0,82 dollar pr. aksje i samme kvartal året før, viste selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem etter at børsene stengte i New York onsdag.

Det var ventet et justert resultat på -0,33 dollar pr. aksje i kvartalet, ifølge estimater innhentet av Refinitiv-konsensus.

Videre har selskapet lagt inn en forventet etterspørselsvekst i 2019 på mellom -0,6 prosent og -0,4 prosent, som er lavere enn det konkurrenten Hydro har lagt inn i sine estimater.

«Svakere makroøkonomiske omstendigheter, handelskrig mellom USA og Kina, innsnevret produksjonsaktivitet, spesielt i den globale bilindustrien», er ifølge Alcoa grunnen til svakere etterspørsel.

Justert EBITDA ble 388 millioner dollar i perioden, mot 844 millioner dollar året før.

Omsetningen i kvartalet var 2,57 milliarder dollar, mot 3,39 milliarder dollar samme kvartal året før. Omsetningen var ventet til 2,59 milliarder dollar.

Alcoa-aksjen falt 1,5 prosent i ordinær handel onsdag, men var opp 2 prosent i etterhandelen etter at rapporten ble offentliggjort.