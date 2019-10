Yara leverte svakere enn ventet i tredje kvartal

Yara melder om et resultat etter skatt på 74 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 98 millioner dollar i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 279 millioner dollar.

Mye av avviket fra forventning forklares av at selskapet tok et valutatap på 199 millioner dollar i kvartalet, hovedsaklig relatert til Yaras gjeld i dollar, som har styrket seg kraftig relativt til norsk og brasiliansk valuta.

Resultat per aksje ble 0,27 dollar, mot 0,36 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var forventningen 1,02 dollar.

Resultatet før skatt kom inn på 104 millioner dollar, sammenlignet med 82 millioner dollar året før og ventet 354 millioner dollar.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 591 millioner dollar, mot 427 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Ebitda eksl. eksklusive engangshendelser kom inn på 630 millioner dollar, mot 402 millioner dollar i fjor og svakere enn Pareto Securities hadde ventet med 645 millioner dollar. Konsensus var 619 millioner dollar.

Den europeiske virksomheten betalte 4,0 dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu) kvartalet, ned fra 8,2 dollar i tilsvarende kvartal i fjor. Lavere energipriser hadde en ebitda-effekt på 170 millioner dollar.

De lavere energikostnadene ga en positiv effekt på Yaras justerte EBITDA på 170 millioner dollar i kvartalet.

Driftsinntektene beløp seg til 3.491 millioner dollar, sammenlignet med 3.547 millioner dollar i tredje kvartal 2018 og ventet 3.526 millioner dollar.

Kontrantstrøm fra operasjonelle aktiviteter kom inn på 285 millioner dollar i kvartalet, opp fra 89 millioner dollar ved samme korsvei året før.

Avkastningen på investert kapital (ROIC) for årets tre første kvartal var 6,1 prosent, opp fra 3,7 prosent året før.

«Yara leverer betydelig bedre resultater i andre kvartal, med ebitda eksklusive spesielle poster og IFRS 16 opp 49 prosent. Resultatet reflekterer lavere energikostnader, høyere produksjon og sterke premium-leveranser» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i en melding.

«Jeg er fornøyd med at vi leverer resultatforbedring innen alle forretningsområder, med sterkest økning i New Business. Yaras avkastning fortsetter å øke, og hovedprioriteten fremover vil fortsatt være forbedring av avkastningen,» sier Holsether videre.

Rapporten

Presentasjonen

Forventer lavere energikostnader

Yara venter at selskapets spotgasskostnader i fjerde kvartal 2019 vil være rundt 160 millioner dollar lavere enn samme periode året før, konsistent med guidingen i forrige rapport.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport fredag.

I første kvartal 2020 venter selskapet at spotgasskostnadene vil være rundt 50 millioner dollar lavere enn samme periode året før.

Lanserer tilbakekjøsprogram

Yara International planlegger å kjøpe tilbake 0,5 prosent egne aksjer i markedet før utgangen av 2019.

Det går frem i en melding.

Sammen med innløsning av aksjer eid av den norske staten tilsvarer dette 0,8 prosent, eller 800 millioner kroner basert på dagens aksjekurs.

Selskapet har mål om en langsiktig kapitalstruktur som gjør at nettogjeld over ebitda holdes i intervaller 1,5-2,0 og at nettogjelden over bokført egenkapital holdes under 0,6.

Så lenge disse betingelsene overholdes, tar Yara mål om å betale ut 50 prosent av selskapets inntjening som utbytte til aksjonærene.

Per utgangen av tredje kvartal vil selskapets nettogjeld over ebitda være nær toppenden av det målsatte intervallet inkludert effekten av tilbakekjøpsprogrammet.