Norsk Hydro tjener mer enn ventet

Norsk Hydro melder om et resultat etter skatt på minus 1.390 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot pluss 925 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble minus 0,62 kroner, mot pluss 0,37 kroner ved samme korsvei året før. Ifølge TDN Direkt lå konsensus på minus 0,16 kroner per aksje.

Driftsresultatet (EBIT) ble 222 millioner kroner, mot 2.057 millioner kroner året før, og ventet minus 127 millioner kroner.

Underliggende driftsresultat (EBIT) kom inn på 1.366 millioner kroner, sammenlignet med 2.676 millioner kroner i samme periode i fjor og ventet 977 millioner kroner.

«Dette reflekterer hovedsakelig en nedgang i realiserte priser på aluminium og alumina, som delvis ble utliknet av en nedgang i råvarekostnader og positive effekter av økt produksjon i Brasil», skriver selskapet i rapporten.

Driftsinntektene beløp seg til 37.517 millioner kroner, sammenlignet med 39.766 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 38.221 millioner kroner.

Kostnadskutt

Netto kontantstrøm fra driften ble 3.491 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 2.574 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Det er oppmuntrende å se at kostnadene er på vei ned i vår oppstrømsvirksomhet, kombinert med betydelig restrukturerings- og optimaliseringstiltak nedstrøms. I et utfordrende marked er det viktigere enn noen gang å fokusere egen innsats på hva vi selv har kontroll over, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

– Jeg er derfor fornøyd med at vårt nye og ambisiøse forbedringsprogram viser fremgang, som er en viktig bidragsyter for vår lønnsomhet- og bærekraftagenda, legger hun til.

– Nådde milepæl

Underliggende driftsresultat (EBIT) for Bauksitt & Alumina falt fra 685 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 481 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

«Resultatet ble drevet av en nedgang i realiserte priser på alumina, som delvis ble utliknet av positive effekter av økt produksjon etter at påbudet om produksjonsbegrensning ble opphevet 20. mai 2019», skriver selskapet.

– Vi nådde en milepæl i september da den siste embargoen på Alunorte ble løftet. Det gir oss muligheten til å gjenoppta installasjons- og igangkjøringsaktivitetene på det toppmoderne avfallsdeponiet, DRS2. Opptrappingen går fremover og vi forventer å nå 85-95 prosent kapasitetsutnyttelse i 2020. Full kapasitet er forventet fra 2021, sier Aasheim.

Metall opp og ned

For Primærmetall gikk underliggende driftsresultat (EBIT) ned fra 861 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til et tap på 39 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mens Metallmarked gikk fra et tap på 3 millioner kroner til 362 millioner kroner i pluss.

Underliggende driftsresultat (EBIT) for Valsede Produkter steg fra 82 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 166 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mens Ekstruderte Løsninger gikk opp fra 497 til 559 millioner kroner.

Underliggende driftsresultat (EBIT) for Energi gikk betydelig ned, fra 652 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 254 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

