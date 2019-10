Quantafuel vil til Merkur etter at avtale med BASF har gitt sterkere interesse

Quantafuel har startet en prosess for å flytte selskapets notering fra det norske OTC-markedet til Merkur Market, og i den anledning engasjert SpareBank 1 Markets som rådgiver, opplyser selskapet.

Selskapet venter at flyttingen til Merkur Market vil finne sted i andre halvdel av november.

Kjetil Bøhn, adm. direktør i Quantafuel, sier i en kommentar at selskapet har opplevd økende interesse for sine aksjer etter kunngjøringen av et partnerskap med kjemikaliegiganten BASF, som også innebærer at BASF investerer i Quantafuel.

Kurshopp og kurshopp

Torsdag 26. september steg Quantafuel-aksjen 14 prosent etter at selskapet meldte om en strategisk avtale med et globalt, petro­kjemisk selskap. Utover at dette selskapet skulle investere 20 millioner euro i Quantafuel, var Bøhn da sparsom med opplysninger.

«Denne avtalen må vedtas på en generalforsamling 7. oktober, og vi har bestemt oss for at vi ikke går ut med navnet på selskapet, og mer detaljer rundt avtalen, før den tid», sa han til Finansavisen.

7. oktober sprakk nyheten om at det er tyske BASF som blir Quantafuels nye samarbeidspartner og deleier.

Det førte til at Quantafuel-aksjen gjorde et nytt hopp, på 6,5 prosent til 163 kroner, i OTC-markedet.

1,8 milliarder

Quantafuel har utviklet en teknologi som omdanner plastavfall til enten nafta, diesel eller marine gas oil (MGO). Nafta kan brukes av petrokjemisk industri til å produsere plast, mens dieselen og MGO-en kan brukes til henholdsvis veitransport og skipsfart.

I vinter hentet selskapet inn 150 millioner kroner i en emisjon for å ferdigstille den første fabrikken i Danmark. Den gangen ble pengene hentet inn til kurs 55 kroner, noe som priset selskapet til 509 millioner kroner.

I dag er seneste omsetningskurs for Quantafuel-aksjen 184 kroner, som gir en markedsverdi på over 1,8 milliarder kroner. Aksjen er dermed opp 207 prosent så langt i 2019.

«Vi har vært i en prosess hvor vi har fått flere konkrete tilbud. At valget falt ned på BASF, henger blant annet sammen med at det er verdens største kjemikalieselskap, med masse ressurser. Det reduserer risikoen i det vi driver med», sa Bøhn da BASF ble avslørt som den nye partneren.

Da ble det også kjent at BASF går inn på eiersiden i Quantafuel gjennom en emisjon på 10 millioner euro, til kurs 118 kroner, som vil gi dem en eierandel på 7,6 prosent. Videre ville BASF investere 10 millioner euro i en konvertibel obligasjon med strike 144 kroner, som ved konvertering til egenkapital øker BASFs posisjon til 13,5 prosent.