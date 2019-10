Caterpillar med svake tall – Global usikkerhet tynger

Caterpillar, et selskap mange investorer følger svært tett, presenterte tall for tredje kvartal onsdag ettermiddag norsk tid.

Caterpillar er verdens største produsent av bygg- og anleggsmaskiner, gruveutstyr, samt diesel- og propanmotorer og gassturbiner til industribruk. Det gjør selskapet både syklisk og til en proxy for tilstanden i verdensøkonomien.

Resultatet ble 1,49 milliarder dollar, ned fra 1,73 milliarder dollar i tredje kvartal 2018.

Resultat per aksje landet på 2,66 dollar, ned fra 2,88 dollar i fjor, som også var Refinitiv-konsensus for årets tredje kvartal.

Driftsresultatet ble 2,02 milliarder dollar, en nedgang fra 2,14 milliarder dollar ved samme korsveis året før.

Omsetningen kom inn på 12,76 milliarder dollar, mot 13,51 milliarder i fjor og ventet 13,57 milliarder dollar. Tilbakegangen på topplinjen begrunnes med reduksjon av lagerbeholdning hos forhandlerne.

«Volumene falt ettersom forhandlerne reduserte lagerbeholdningen, og selv om etterspørselen fra sluttbruker var positiv, var den lavere enn vi hadde ventet. Vi forblir fokuserte på gjennomføre vår strategi og vi fortsetter å levere på målene fra kapitalmarkedsdagen hva gjelder marginforbedring og fri kontantstrøm», het det fra konsernsjef og styreleder i Caterpillar, Jim Umpleby, i meldingen.

Nedreviderer guidingen

For helåret 2019 venter Caterpillar et resultat per aksje i intervallet [10,90-11,40], ned fra tidligere [12,06-13,06] der kommunikasjonen var at man vil lande i den nedre enden av intervallet. Punkt-estimatet til analytikerne (gjennomsnitt) var på forhånd 11,70 dollar per akjse.

Selskapet skriver blant annet at global usikkerhet er med på å redusere inntjeningsestimatet nedover.

Ifølge Factset er det 26 analytikere som følger selskapet. 11 har en kjøpsanbefaling, 12 anbefaler hold og tre sier at man skal selge Caterpillar-aksjen.

I forkant av resultatrapporten ligger median-kursmålet ligger på 143 dollar, noe som impliserer en oppside på om lag sju prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Bill and Melinda Gates Foundation Trust eier om lag to prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Aksjen faller 3,99 prosent til 128,35 dollar i førhandelen på Wall Street.