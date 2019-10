Bedre resultat pr. aksje enn ventet for Northrop Grumman

Resultatet pr. aksje ble 5,49 dollar mot 7,11 dollar i samme periode i fjor. Ventet resultat var 4,77 dollar pr. aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Northrop Grumman, et amerikansk industrikonsern som produserer forsvarsmateriell og utstyr for skipsfart, guider nå et justert resultat pr. aksje på 20,10-20,35 dollar for 2019. Det er opp fra tidligere 19,30 til 19,55 dollar.

Omsetningen i tredje kvartal ble 8,47 milliarder dollar opp fra 8 milliarder dollar i fjor. Estimert omsetning var 8,57 millarder dollar.

Northrop Grumman har hatt bindinger til Norge siden de i 1940 bisto det norske luftforsvaret. Selskapet har gått opp 44,36 prosent på børsen i New York til nå i år.