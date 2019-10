I 3. kvartal 2019 fikk Borgestad et resultat på 19,08 millioner

I 3. kvartal 2019 fikk industri- og eiendomskonsernet Borgestad et nettoresultat på 19,08 millioner kroner, mot et resultat på 12,50 millioner kroner for et år siden.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 14,83 millioner kroner, mot et resultat på 2 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble 25,60 millioner kroner, mot 12,87 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

Borgestad omsatte i perioden for 261,05 millioner kroner, mot 252,31 millioner kroner for et år siden.

«Driften til Borgestad-konsernet er i en positiv utvikling, og de underliggende trender går i positiv retning. Konsernet estimerer et bedre fjerde kvartal i 2019 sammenlignet med samme periode i 2018, både på omsetning og EBITDA», skriver styret i kvartalsrapporten.

