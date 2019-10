Røkke inngår avtale med verdens største oljeselskap

Aker har inngått en ikke-bindende avtale med oljegiganten Saudi Aramco.

Det skriver selskapet i en melding tirsdag.

Avtalen innebærer at de to selskapene blant annet skal samarbeide om digitalisering og bærekraft.

Sammen vil selskapene sannsynligvis etablere et joint venture i samarbeid med det industrielle programvareselskapet Cognite der Aker er majoritetseier.

«Sammen skal Saudi Aramco og Aker utforske og gjøre et engasjement rundt temaer som utvikling og distribusjon av nye digitale transformasjonsteknologier, samt bærekraft og forskningsinitiativer knyttet til havet», heter det fra Aker i meldingen.

Initiativet ønsker å nyttegjøre seg av Saudi Aramcos innovasjonskultur, sammen med Cognites avanserte programvareapplikasjoner.

«Vi er glade for å kunngjøre dette strategiske partnerskapet med Saudi Aramco og ser frem til å utforske et bredt samarbeid for å adressere både industriell digitalisering og bærekraft – to komplementære områder som går hånd i hånd med vår langsiktige strategi», heter det fra Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, i meldingen.

Aker og Saudi Aramco ser også på muligheten om å etablere et forskningssenter med fokus på industriell programvare og kunstig intelligens for å styrke samarbeidet mellom akademia og institusjoner i Saudi-Arabia og Norge, heter det.