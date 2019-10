Beyond Meat faller kraftig på Wall Street etter at lockup-periode er over

Den disruptive vegtarmatprodusenten Beyond Meat faller som en sten på Wall Street tirsdag.

Selskapet la mandag frem et resultat per aksje på seks cent for tredje kvartal. Analytikerne hadde ventet et resultat på tre cent.

Omsetningen vokste hele 250 prosent til 92 millioner dollar, noe som var vesentlig bedre enn de 82,2 millionene på topplinjen som var ventet på forhånd.

Omtrent halve omsetningen går til restaurantkjeder. McDonald's, Yum Brands, KFC og Subway kom alle inn på kundelisten til Beyond Meat i løpet av tredje kvartal.

Selskapet høynet også guidingen for helåret hva gjelder omsetning til [265, 275] millioner dollar, opp fra tidligere «mer enn 240 millioner dollar».

Justert EBITDA ble guidet til 20 millioner dollar for inneværende år.

Lockup-perioden endte tirsdag

For hovedårsaken til at aksjen faller om lag 20 prosent til 85 dollar på børsen i New York er etter alle solemerker slutten på lockup-perioden som innsiderne ble pålagt i forbindelse med IPOen tidligere i år.

Fra og med tirsdag blir hele 75 til 80 prosent av de utestående aksjene i selskapet tilgjengelig for handel, noe som ikke har vært tilfellet tidligere.

Selskapet gikk på børs til 25 dollar per aksje i slutten av mai, og i i juli var aksjen omsatt (intradag) til 239,71 dollar per aksje. På toppen priset det selskapet til 14,5 milliarder dollar.

Selv om kursen har falt kraftig tilbake siden i sommer, tilsvarer gårsdagens sluttkurs på 105,41 dollar en gevinst på over 320 prosent siden børsnoteringen. Det var derfor å forvente at noen ville realisere gevinst og legge et salgspress på børsraketten.

Beyond Meat-CEO Ethan Brown uttalte mandag at han ikke vil selge en eneste aksje, og han jobber for at selskapet skal omsette for 40 milliarder dollar.