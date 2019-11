Aibel store på Sverdrup-feltet

Samarbeidet mellom Equinor og Aibel er ikke bare innen havvind.

For på Johan Sverdrup-feltet har Aibel levert to av fem oljerigger. I tillegg har selskapet levert trafostasjonen på Utsira-høyden (Kårstø), som leverer strøm fra land til plattformene.

– Vi har Sverdrup-kontrakter for 25 milliarder, sier Andersen.

– Bare jobben med å sende strømmen til plattformene var en kontrakt på 1,5 milliarder kroner, sier Andersen.

Viktig for leverandørindustrien

Med dette gjør det at Aibel også er en stor leverandør til elektrifiseringen på norsk sokkel.

– Vi skulle gjerne sett at det ble funnet mer olje, slik at vi kunne elektrifisert også nye oljefelter, sier Andersen, og legger til:

– For både Aibel og norsk leverandørindustri er Sverdrup ekstremt viktig. Kontraktene er på over 100 milliarder kroner, hvor veldig mye blir gjort her i Norge, sier han.

Kun en støtdemper

Samtidig påpeker han at det er viktig at man ikke kun lener seg på Sverdrup og avtalene her, men at det parallelt jobbes mot andre operatører og nye forretningsområder:

– Sverdrup er en støtdemper, men ingen hvilepute, sier Andersen.

For Aibel ble Johan Sverdrup-avtalen med Equinor i 2015 svært viktig:

– Denne avtalen gjorde at vi kom back on track, sier Andersen.