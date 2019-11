Kongsberg-kontrakt på over en halv milliard

Kongsberg Defence & Aerospace AS signerte i dag en kontrakt med Forsvarsmateriell for levering av et kampluftvernsystem til Hæren, går det frem av en børsmelding.

Kontraktssummen oppgis til 583 millioner kroner.

Kampluftvernprosjektet ble presentert av daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under et pressemøte i februar 2017 som en direkte anskaffelse fra Kongsberg.

Kampluftvern er et høymobilt kort-rekkevidde luftvernsystem som vil gjenbruke viktige funksjoner fra NASAMS-systemet som dets kommando og kontroll og unike nettverksløsninger.

