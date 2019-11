Havyard nærmere pilot - går inn i godkjenningsfasen

Havyard tar neste skritt mot en pilot på hydrogen-løsning for store skip. Ifølge en melding går selskapet inn i godkjenningsfasen for første fase, og har skrevet under avtaler med leverandører av hydrogentank og brenselceller.

«Skal større skip seile med god fart og over lengre distanser uten utslipp, holder det ikke med batteri til fremdrift. Hydrogen er en løsning, og Havyard Group med Havyard Design & Solutions og Norwegian Electric Systems driver nå nybrottsarbeid med utviklingen av et system som blir det største i sitt slag for skip», skriver selskapet.

Havyard Group går inn i godkjenningsfasen for hydrogen-systeme med Linde Engineering som leverandør av tank og PowerCell Sweden AB som leverandør av brenselceller.

Avtalen går ut på at Havyard-selskapene sammen med PowerCell og Linde skal designe en hydrogen-løsning og gjøre første trinn av sertifiseringen. Denne løsningen skal tilbys Havila Kystruten for ettermontering.

- Dette utfordrer oss til å tenke på total-løsning helt fra starten av. Vi skal levere et system som er sikkert, som tar lite plass, som er enkelt å ettermontere – og selvsagt som fungerer, prosjektleder for FreeCO2ast prosjektet i Havyard Group, Kristian Osnes.

På Oslo Børs stiger aksjen 15 prosent til 3,90 kroner mandag ettermiddag.

En etterlengtet opptur for aksjonærene, som har sett aksjen falle 60 prosent hittil i 2019.

Havyard Group ASA er et maritimt teknologiselskap som leverer produkt og tjenester innen sjømat, energi og transport.

Selskapet har hovedkontor i Fosnavåg og toalt 578 fast ansatte i konsernet. Ordreboken er per i dag på 4.641 millioner kroner.