DNB Markets: Hexagon-smell var ufortjent

Amerikanske Nikola Motor Company sendte Nel ut på en berg-og-dalbane-ferd på Oslo Børs i går med sin melding om ny batteriteknologi.

Til slutt endte Nel ned 7,0 prosent, mens en annen hydrogenaksje, Hexagon Composites, gikk tilbake 6,3 prosent til 33,65 kroner.

– Ingen relasjon

DNB Markets tar i dagens aksjerapport for seg gårsdagens kursnedgang i sistnevnte.

«Kursreaksjonen ser ut til å gjenspeile bekymringer for hvordan dette kan påvirke satsingen på hydrogenkjøretøy. Så vidt vi forstår, har imidlertid Hexagon ingen relasjoner til Nikola og vi venter heller ikke at selskapets kunder og utviklingspartnere innen hydrogensegmentet vil legge sine planer på is for å avvente en evt. ny teknologi», skriver meglerhuset i rapporten.

Står støtt

På DNBs estimater er hydrogenaktiviteten i Hexagon Composites verdsatt til 1,1 milliarder kroner, og meglerhuset har en uendret kjøpsanbefaling med kursmål 35 kroner.

Onsdag morgen stiger Hexagon 2,2 prosent til 34,40 kroner på Oslo Børs, mens Nel er ned 0,4 prosent til 7,98 kroner.