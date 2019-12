Resultatsmell i Kina

Nye tall fra Kinas statistiske sentralbyrå viser at landets industrisektor tjente i alt 428 milliarder yuan i forrige måned. Beløpet, som tilsvarer 558 milliarder kroner, var 9,9 prosent lavere enn i oktober i fjor.

Nedturen var den største på åtte måneder og kom i kjølvannet av et fall på 5,3 prosent i september.

Etterspørselen faller

Den negative utviklingen skyldtes en kombinasjon av svakere omsetning både innenriks og i utlandet, samt lavere priser. Handelskrigen med USA har bidratt til begge deler.

Spørreundersøkelser blant industrisektorens innkjøpssjefer bekrefter trenden.

PMI-målingene har nå vist fallende aktivitet i seks måneder på rad, mens eksportordrene har sunket i hele 17 måneder. Nomura Securities, et Tokyo-basert meglerhus, regner med at bunnen ikke vil nås, før de nye amerikanske tollavgiftene eventuelt fjernes.

Samlet sett ventes årets BNP-vekst å bli på 6,2 prosent, nær det laveste nivået på 30 år – og i 2020 blir tallet trolig bare 5,9 prosent.

En gryende bankkrise

Til tross for lavere lønnsomhet, fortsatte Kinas industri å øke sin gjeld i oktober. I forhold til landets BNP er næringslivets belåning nå blant verdens høyeste, og dette gjør banksystemet særlig sårbart.

I de seneste to ukene har to kinesiske banker opplevd så kalte «bank runs», hvor et høyt antall innskuddskunder forsøker å tømme sine kontoer.

Tre andre er nylig blitt nasjonalisert, og over 550 klassifiseres av sentralbanken som «høy risiko». De fleste er små og mellomstore banker i landlige områder.

Besto ikke stresstest

Kinas sentralbank har også gjennomført en særskilt «stresstest» på 30 av landets større banker.

Resultatet: Dersom BNP-veksten faller til 4,15 prosent eller mindre, blir 17 av finansgigantene sittende med for lite kapital.

I det samme scenarioet vil 159 av 1.171 banker få likviditetsproblemer.

For øvrig har Kinas banker eiendeler verdt i alt 40.000 milliarder dollar, over dobbelt så mye som tilsvarende i USA. Alle verdens fire største banker er dessuten kinesiske.