Eidsiva selger seg ut, mens nytt selskap tar storpost i Moelven Industrier

Eidsiva Energi selger seg ut av treindustrikonsernet Moelven Industrier for å fokusere på sine kjernevirksomheter, opplyser selskapet i en melding.

Salget av eierandelen på 23,8 prosent gjøres via datterselskapet Eidsiva Vekst.

Eidsiva har vært på eiersiden i Moelven-konsernet siden 2006, men har de seneste årene sett på mulighetene for et salg.

«Vi er fornøyde med at vi nå får gjennomført dette strategiske grepet for Eidsiva, og tror også at endringen av eierskapet legger til rette for en positiv utvikling for Moelven Industrier», heter det i en kommentar fra Eidsiva-sjef Øistein Andresen.



Nyopprettet kjøper

Kjøper av Eidsiva-andelen er selskapet Skog AS, som er et nytt selskap opprettet av Felleskjøpet Agri, Viken Skog og AT Skog i fellesskap.

Skog AS overtar også Felleskjøpets eierandel i Moelven Industrier, som utgjør 15,9 prosent.

Tilsammen blir Skog AS sittende med 51.338.629 aksjer i Moelven Industrier, tilsvarende cirka 39,6 prosent.

Glommen Mjøsen Skog er i dag største eier i Moelven Industrier med 40,9 prosent. Viken Skog og AT Skog eier henholdsvis 11,9 og 7,3 prosent fra tidligere.

Svakere år for Moelven

Moelven-konsernet oppnådde i tredje kvartal i år et driftsresultat på 43,6 millioner kroner, mot 129,6 millioner i samme kvartal i fjor. Det gir et samlet driftsresultat på 352,7 millioner i år, mot 438,5 millioner etter fjorårets første ni måneder.

Inntektene i tredje kvartal i år viste en nedgang til 2,35 milliarder kroner, fra 2,49 milliarder for et år siden. Samlet er årets inntekter pr. tredje kvartal 7,89 milliarder, mot 8,27 milliarder på samme tidspunkt i fjor.

Da tredjekvartalstallene ble publisert, meldte Moelven Industrier om fortsatt usikkerhet, høyt utbud av varer og synkende prisnivåer i det internasjonale skurlastmarkedet, som står for det meste av konsernets eksport, samt noe lavere leveransevolumer til byggevarehandelen. Status for byggsystemer var bedret ordresituasjon, men stadig lavt aktivitetsnivå.

Styrets forventning for helåret 2019 er et lavere aktivitetsnivå og svakere resultat enn i fjor, som følge av konjunkturutviklingen.