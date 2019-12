Jens Ulltveit-Moe kaster kortene i REC Silicon

Jens Ulltveit-Moe har både vært styreleder og største aksjonær i REC Silicon siden gamle REC ble splittet i 2013. Siden den gang har aksjekursen stort sett falt, noe som har påført Jens Ulltveit-Moe enorme tap. Bare i år er aksjen ned 64 prosent.

Etter børsslutt mandag kom meldingen om at styrelederen kaster kortene. Arctic Securities og Pareto Securities har fått i oppdrag av Umoe å se på muligheten til å selge hans post på 64,2 millioner aksjer, tilsvarende nesten 23 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Ifølge børsmeldingen ønsker Ulltveit-Moe å bruke pengene på sin biodrivstoffsatsing i Brasil, som også har påført investoren enorme tap.

Enorme tap

Handelskrigen mellom USA og Kina har ført til at REC Silicon har hatt problemer i lang tid. For syv år siden innførte Kina en straffetoll på 57 prosent på all amerikanskprodusert silisium, noe som stengte REC Silicon ute fra det kinesiske markedet.

For snart tre år siden hevdet REC Silicon-sjef Tore Torvund at selskapet hadde hatt et inntektsbortfall på 2,5 milliarder kroner som følge av tollen. Siden den gang har dette beløpet økt.

Etter at selskapets silisiumfabrikk i lang tid hadde gått for halv maskin, ble det i andre kvartal i år besluttet å stenge ned hele selskapets silisiumproduksjon i Moses Lake. Dermed er det bare silangassanlegget i Butte som har sørget for at REC Silicon har holdt hodet over vannet de seneste månedene.

Mulig salg

I høst ble det kjent at styret i REC Silicon så på muligheten for å selge denne fabrikken.

«Jeg verdsetter Butte-fabrikken til 350 millioner dollar, som nok er en litt optimistisk vurdering i dagens marked. For et par år siden kunne de enkelt solgt for 400 millioner, men markedet er ikke lenger like sprekt», sa Andreas Bertheussen, analytiker i Kepler Cheuvreux, til Finansavisen.

Mandag var REC Silicons markedverdi 541 millioner kroner, noe som priser Ulltveit-Moes aksjer til 124 millioner kroner.