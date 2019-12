Jens Ulltveit-Moe har en presset balanse – selger seg ut av REC Silicon

Oppdatering kl 20:30: Etter det Finansavisen erfarer ble boken lukket i 19.30-tiden mandag kveld. Aksjene ble solgt i intervallet 1-1,30 kroner. Flere investorer Finansavsien har snakket med, som fikk tilbud om aksjene, hevder aksjene til slutt ble solgt til nær 1 krone pr. aksje.

Jens Ulltveit-Moe har både vært styreleder og største aksjonær i REC Silicon siden gamle REC ble splittet i 2013.

I mars 2014 var aksjene hans verdt 2,25 milliarder kroner, før en lang og smertefull nedtur begynte. Siden den gang har papirverdier for over to milliarder kroner smuldret bort for den miljøbevisste investoren.

Mandag etter børsslutt kom meldingen om at storaksjonæren kaster kortene, og meglerhusene Arctic Securities og Pareto Securities skal bistå med å selge 64,2 millioner aksjer.

1 krone?

REC-aksjen stengte på 2,13 kroner, noe som betyr at Ulltveit-Moe teoretisk kan få tilført 137 millioner kroner på salget.

Det er imidlertid langt fra sannheten skal man tro markedsaktører Finansavisen har snakket med. Kildene sier at det er nærliggende å tro at Ulltveit-Moe kan håpe på en salgskurs på mellom 1 og 1,50 kroner.

– Det fremstår som et rent tvangssalg, sier en kilde til Finansavisen.

Transaksjonen blir trolig gjort i kveld, så salget blir høyest sannsynlig børsmeldt før åpning tirsdag morgen.

Gjeld på 2 milliarder

Ulltveit-Moe vil derfor trolig bare få mellom 64 og 96 millioner kroner fra salget.

Så sent som i april bidro investoren med 40 millioner kroner i en kriseemisjon til 6,70 kroner, når man tar hensyn til spleisen i aksjen. Kjøpet gjorde at investoren opprettholdt sin eierandel på rundt 23 prosent.

At han nå må selge aksjene med et stort tap, tyder på investoren er hardt presset.

Ved utgangen av 2018 hadde Umoe Gruppen en samlet gjeld på 2 milliarder kroner. Tilbake i 2008 hadde investoren en nettoformue på 8,3 milliarder kroner, ifølge tidsskriftet Kapital. 11 år senere er verdiene blitt redusert til bare 2,3 milliarder kroner.

Taper stort i Brasil

I børsmeldingen står det at pengene skal brukes til å styrke balansen og fokusere på biodrivstoffsatsingen i Brasil. Denne satsingen har heller ikke vært spesielt vellykket for Ulltveit-Moe.

«Til å begynne med trodde jeg klimatrusselen var bråk venstresida fant på for å ødelegge livet mitt. Men etterhvert syntes jeg den faglige dokumentasjonen av menneskeskapte klimaendringer ble så sterk, at jeg følte menneskelig ansvar for at mine etterkommere ikke skal forbanne meg», sa Ulltveit-Moe i sin tid om hvorfor han hadde satset to milliarder kroner på bioetanolproduksjon i Brasil.

Den norske investorens drøm om å redde klimaet har imidlertid blitt et mareritt. I løpet av de syv første årene tapte han 2,7 milliarder kroner på investeringen, skrev Finansavisen for fem år siden.

Dette har nå økt til 3,7 milliarder kroner, ifølge beregninger E24 gjorde tidligere i år.