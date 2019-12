Norsk Hydro signerer kjempefasilitet med klimavri

Norsk Hydro har i dag signert en rullerende flervaluta kredittfasilitet på 1.600 millioner dollar, der marginen er linket til Hydros mål for reduksjon av klimagassutslipp, går det frem av en børsmelding.

Kredittfasiliteten, som er tilgjengelig for generell finansiering av selskapets aktiviteter, går over fem år, og inkluderer to 1-årige forlengelsesopsjoner. Den vil erstatte Hydros ubenyttede kredittfasilitet på 1.700 millioner dollar som ble signert i 2013.

Marginene på den nye fasiliteten vil bli justert basert på Hydros fremgang mot å møte sitt mål om å redusere klimagassutslipp med ti prosent ved utgangen av 2025.

Hydro har ifølge meldingen en ny klimastrategi mot 2030, der ti prosent reduksjon i utslipp innen 2025 er en viktig milepæl for å oppnå 30 prosent reduksjon innen 2030.

Les mer her.