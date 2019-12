Mowi gjør endringer i struktur og ledelse

Fra 1. januar 2020 vil Mowi gjøre en rekke endringer i selskapets organisasjonsstruktur og ledelse, opplyses det i en børsmelding.

Laksekjempen vil nå dele opp oppdrettsvirksomheten i tre deler; Farming Norway, Farming Scotland and Ireland og Farmin Americas and the Faroes.

– De siste årene har vi sett økende biologiske problemer og kostnader i vår oppdrettsdivisjon. Det er utvilsomt mer utfordrende å være oppdretter i dag enn bare for noen år tilbake. For å møte disse utfordringene har vi bestemt oss for å styrke konsernledelsen, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i en kommentar.

Nye direktører

Ifølge meldingen er Per-Roar Gjerde utnevnt til driftsdirektør i Farming Americas and the Faroes, og vil også lede Farming Norway frem til selskapet har funnet den rette personen til jobben.

Gjerde har jobbet i Mowi i nesten 20 år, og har tidligere vært direktør i Chile, for Farming Norway and Chile og Global Farming.

Som driftsdirektør for Farming Scotland and Ireland tiltrer Ben Hadfield, som siden 2000 har hatt ulike stillinger i Mowi, Farming Scotland.

Atle Kvist tar over stillingen som driftsdirektør for fôr etter Hadfield. Han har tidligere jobbet i EWOS Norge, før han startet i Mowi i 2019.

Ifølge meldingen vil ikke de nye endringene i organisasjonen påvirke Mowis økonomiske rapporteringsstruktur.

Oppdateres.