Goldman Sachs anbefaler å selge Orkla og tror på elendig vekst i år

Orkla-aksjen har gått som en kule på Oslo Børs det seneste året og har gitt aksjonærene en verdistigning på rundt 25 prosent. I samme periode har selskapet slitt med elendig vekst, men det har ikke stoppet investorene i presse kursen videre oppover.

I en fersk sektoroppdatering fra Goldman Sachs nedgraderer meglerhuset Orkla fra «nøytral» til «selg», samtidig som kursmålet på 79 kroner opprettholdes. Fredag ettermiddag ble aksjen omsatt for 87,4 kroner, noe som betyr at det er en nedside på rundt 10 prosent.

Meglerhuset tror at en rekke trender innen forbrukervarer vil påvirke Orkla negativt fremover.

«Det inkluderer prispress og tap av markedsandeler fra egne merkevarer til lavpriskjeder, som fortsetter å stjele markedsandeler i Norden», skriver Goldman Sachs-analytiker Tushar Jain.

Svak vekst

I analysen skriver Goldman Sachs at det tror at Orkla vil levere en organisk vekst på kun 0,6 prosent i år, betydelig under sektorsnittet på 3 prosent. Konsensus venter til sammenligning at Orkla skal vokse organisk med 1,8 prosent.

«Likevel handles Orkla på en like høy P/E-multippel som sammenlignbare selskaper. Gitt vekstforventningen i 2020 er selskapet priset for høyt. Vi ser også mindre rom for oppjustering av inntjeningen pr. aksje, mye på grunn av at veksten skal ned i Jotun», skriver Jain.

Goldman Sachs' kursmål på 79 kroner er basert på en «Sum-of-the-Parts»-verdsettelse, hvor merkevareforretningen verdsettes til 11 ganger driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2020, mens Jotun prises til 10,5 ganger EBITDA.

Meglerhuset skriver at Orkla er blant de dårligste i klassene på driftsmargin, noe som tallknuseren mener skyldes ineffektiv bruk av eiendelene.

Anbefaler kjøp

ABG Sundal Collier er mer optimistiske og har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 92 koner. I en oppdatering fra starten av året trekker meglerhuset frem at det tror Orkla vil levere en sterk avslutning på 2019, hvor driftsresultatet for merkevarer vil øke med 10 prosent.

Meglerhuset forventer at forretningsområdet «Food» vil levere stabilt, mens «Confectionary» og «Snacks» vil dra nytte av et sterkt momentum. Analytikerne tror imidlertid at «Care» vil fortsatt slite med et utfordrende marked.

I 2020 venter ABG Sundal Collier at omsetningen skal øke med 2,2 prosent, mens til neste år ligger meglerhuset inne med et vekstestimat på 2,6 prosent.