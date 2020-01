DIV Group overtar Kleven

Det skal holdes et pressemøte på verftet i Ulsteinvik senere i dag.

Brodosplit driver skipsverft i byen Split i Kroatia og bygger mange forskjellige typer skip. Det eies av Thomislav Debeljak gjennom selskapet DIV Group, som kjøpte verftet i 2013.

Nå blir DIV Group eier av Kleven Verft, som skal samarbeide nært med Brodosplit om arbeidsoppdrag. Kleven og Brodosplit blir søsterselskaper i den kroatiske gruppen, som er svært opptatt av å beholde merkenavnet Kleven Verft.

Dagens byggeprogram på verftet i Split omfatter blant annet ekspedisjonscruiseskip. I tillegg har verftet levert store seksjoner som underleverandør til den italienske verftsgruppen Fincantieri.

BYGGER SEKSJONER: Brodosplit har nylig levert en stor seksjon til et cruiseskip som bygges av italienske Fincantieri. Foto: Brodosplit

Kan bety nye oppdrag

Mye tyder på at Brodosplit vil tilføre arbeidsoppgaver i form av utrustning og ferdigstillelse av skip til verftet i Ulsteinvik, mens skrogene bygges i Kroatia.

En planlagt nedbemanning ved Kleven ble stillet i bero i påvente av forhandlingene om salg av verftet.

Til sammen sysselsetter Kleven-konsernet pr. i dag rundt 450, hvorav cirka 200 er ansatt direkte i verftsselskapet.

Forhandlingene om det kroatiske selskapets inntreden på eiersiden skal ha foregått i noen måneder. Det har også vært andre interessenter inne i prosessen.

Verftet har vært rigget for salg etter at Hurtigruten har besluttet å trekke seg ut av eierrollen.

«Vi håper dette vil løse seg allerede i løpet av januar, sa Beinnes Fosse i forbindelse med at Kleven Verft rett før jul leverte ekspedisjonsskipet «Fridtjof Nansen» til Hurtigruten.

Har hatt store tap

Verftet i Ulsteinvik havnet i økonomiske problemer under oljenedturen og måtte overtas av Hurtigruten for to år siden.

Kleven har tapt over 1,2 milliarder kroner på fire år. Det største tapet kom i 2017, da resultatet endte på minus 393 millioner kroner. I 2018 ble underskuddet 349 millioner kroner.

Omsetningen endte da på 2 milliarder kroner, ned fra nesten 2,4 milliarder kroner i 2017, mens driftsresultatet ble minus 338 millioner kroner.

Nye Kleven Verft ble formelt stiftet 1. november med en balanse på 130 millioner kroner i gjeld som er knyttet til verftets eiendeler og fasiliteter.

Bankene har konvertert langsiktig gjeld på over 100 millioner kroner for å medvirke til denne løsningen dersom man legger balansen ved utgangen av 2017 til grunn.

«Verftet er attraktivt for både nasjonale og internasjonale aktører. De ser verdien i den kompetansen vi har, i tillegg til at vi har fått en ryddig og lett balanse etter restruktureringen», sa Beinnes Fosse da fjorårsregnskapet ble levert til Brønnøysundregistrene sent i fjor høst.

Flere eies fra utlandet

At norske skipsverft eies av utenlandske verftsselskaper er ikke noe nytt. Italienske Fincantieri eier verftsgruppen Vard, tidligere STX OSV Holdings og Aker Yards.

Den ukrainske oligarken Kostyantyn Zhevago overtok i 2013/2014 Bergen Groups skipsbyggingsdivisjon med verftene i Bergen og Fosen under navnet Noryards, men begge verftsselskapene gikk konkurs, det siste; Noryards BMV, i 2016.