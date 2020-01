Endúr får 6 millioner i obligasjonsprosess

Endúr får et ansvarlig lån på 6 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.

Lånet gis av BKS Industri, som indirekte er 50 prosent eid av Handeland Industri, som er største aksjonær i Endúr.

Midlene skal gå til konsernets Energy-segment, og er en del av en obligasjonslånsprosess som har pågått siden begynnelsen av november.

Obligasjonslånsprosess

Da Endúr la frem regnskapet for tredje kvartal 2019 den 1. november, meldte konsernet samtidig at det ville vurdere en styrking av finansiering gjennom utstedelse av et senior sikret obligasjonslån.

Mot slutten av november kunngjorde konsernet at Fearnley Securities var gitt mandat til å arrangere investorpresentasjoner, og at utstedelse av et nominelt treårig senior sikret obligasjonslån i norske kroner kunne følge, avhengig av markedsforholdene.

I denne forbindelse utarbeidet Endúr en selskapspresentasjon. Nå er denne presentasjonen oppdatert, til bruk i investormøter, opplyser konsernet.

Bare Maritime og Aqua

Selskapspresentasjonen baserer seg nå på at et eventuelt obligasjonslån avgrenses til å dekke Endúr-konsernets Maritime- og Aqua-segmenter.

Lånet til Energy-segmentet har tilsvarende vilkår som Endúrs planlagte obligasjonslån, opplyses det.

Endúr-aksjen er onsdag ettermiddag ned 3,3 prosent på Oslo Børs, til 1,16 kroner.

Den har falt mer enn 17 prosent det seneste året.