REC smeller opp 19 prosent

Fra å ha vært omsatt rundt torsdagens slutt i åpningsminuttene fredag, har aksjen tatt av utover dagen og er opp 50 prosent siden nyttår.

På det meste har aksjen vært omsatt på 3,94 kroner, opp 19,0 prosent fra 3,31 kroner da Oslo Børs stengte torsdag, uten at det har kommet noen nye meldinger fra selskapet.

Det er imidlertid blitt spekulert i at Kina likevel må droppe tollen og kjøpe mer silisium fra USA. REC er også en mye omtalt aksje blant tradere.

REC diskuteres heftig på Finansavisens børsforum. Her spekuleres det blant annet i at batteriprodusenten Enevate bruker produkter fra REC i sitt nye superbatteri.

Det er all grunn til å tro at FBR-mikrogranulene som Enevate skal bruke i sin nye gigafactory kommer fra REC. REC er som kjent verdens eneste polysilisium produsent som bruker FBR (Fluidized Bed Reaktor) metoden, og det er umulig for Evenate å få tak i råstoffet for sitt batteri andre steder enn nettopp fra REC, skriver questi.