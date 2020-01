Boeing med rekordunderskudd

Boeing meldte i går at underskuddet i fjerde kvartal ble på 2,33 dollar pr. aksje, idet problemer med 737 Max-modellen senket topplinjen med 37 prosent fra samme periode året før.

I hele 2019 tapte den amerikanske flyprodusenten 636 millioner dollar, tilsvarende rundt 5,8 milliarder kroner.

Siden 1959 har Boeing levert røde tall i bare to år. Forrige gang var i 1997, da resultatet ble minus 178 millioner dollar.

«Mye arbeid gjenstår»

«Vi innser at mye arbeid gjenstår,» kommenterte konsernets nye toppsjef, David Calhoun, i en pressemelding.

«Vi er fokusert på trygt å ta i bruk 737 Max igjen og å bringe tilbake den varige tilliten som Boeing-merket representerer for publikum.»

Calhoun påpekte dessuten at Boeings har en diversifisert portefølje med virksomheter, og at dette bidrar med pengene som trengs for å gjennomføre en snuoperasjon.

Tjente mer på våpen

Boeings forsvars-, romfarts- og sikkerhetssegment tjente sågar 57 prosent mer i fjor enn i 2018, til tross for at virksomheten knapt gikk med overskudd i fjerde kvartal.

I fjorårets tre siste måneder kapret selskapet blant annet kontrakter for 47 Apache-helikoptre, i tillegg til å levere sitt første P-8A Poseidon-fly til det britiske luftforsvaret.

En engangskostnad på 441 millioner dollar svekket imidlertid periodens lønnsomhet.

For øvrig var Boeings aksjekurs opp med 3 prosent i går ettermiddag. I det seneste året har aksjonærene likevel tapt over 18 prosent.