Coca-Cola slår forventningene i fjerde kvartal

Coca-Cola er torsdag ute med kvartalstall for fjerde kvartal 2019.

Selskapet melder om et nettoresultat på 2,04 milliarder dollar, eller 0,48 dollar per aksje. Det var over Zacks sine estimater på 0,43 dollar per aksje.

Inntektene beløp seg til 9,07 milliarder dollar, mot ventet 8,89 milliarder dollar. I samme kvartal i fjor var inntektene på 7,8 milliarder dollar. Det tilsvarer en økning på omtrent 16,3 prosent. For hele 2019 endte de totale inntektene på 37,27 milliarder dollar.

«Vi gjorde gode fremskritt i 2019 ved å innfri våre økonomiske forpliktelser og vokse på en mer bærekraftig måte», sier James Quincey, konsernsjef i Coca-Cola.

Selskapet forventer å levere en organisk vekst på åtte prosent i 2020. I tillegg forventes det at resultatet vil stige med syv prosent til 2,25 dollar per aksje. I løpet av 2019 leverte selskapet et resultat per aksje på 2,09 dollar.

Aksjen stiger tre prosent til 58,74 dollar på Wall Street. Det vil si at aksjen det siste året har steget 22,1 prosent, mens den er opp 7,9 prosent de siste tre månedene.