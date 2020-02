Pareto-analytiker spår årlige tilbakekjøp av aksjer i Yara

Utbytte, guiding og intensjoner om utskillelse av virksomhet i et nytt selskap, NewCo, er ifølge TDN Direkt blant spenningsmomentene når Yara legger frem tall for fjerde kvartal fredag denne uken.

– Det som blir spennende, er hvilke eiendeler som kommer inn i det nye selskapet, og hvordan de ligger innenfor intervallet 10-15 prosent, sier Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen.

– Må kjøpe tilbake

Han tror Yara må gjøre tilbakekjøp av egne aksjer hvert år fremover, gitt målet om en netto rentebærende gjeld mot EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 1,5 til 2 ganger.

– De kommer nok til å ligge å stange på 1,5 ganger, noe som tilsier at de må gjøre tilbakekjøpsprogrammer. I tillegg har du NewCo som skal ut, og hvis de ikke finner noe spennende å kjøpe, bryter de med gjeldsgraden og da blir det eventuelt et ekstraordinært utbytte, fortsetter Sivertsen overfor nyhetsbyrået.

Øyner utbyttefest

Pareto venter et utbytte på én dollar per aksje, på linje med utbyttepolitikken om 50 prosent av resultat per aksje.

Infront-konsensus for utbytte er ifølge TDN Direkt 1,13 dollar per aksje for 2019, mens DNB Markets øyner 1,75 dollar, hvorav 0,75 dollar ekstraordinært.

Samme meglerhus ser for seg 440 millioner dollar i EBITDA, mot Infront-konsensus på 471 millioner dollar.