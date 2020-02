Borregaard tjente 73 millioner kroner på drift

Borregaard økte inntektene fra 1.219 millioner kroner til 1.234 millioner i fjerde kvartal. Selskapet leverte et justert EBITA på 73 millioner, ned fra 94 millioner i samme periode året før.

Virksometsområdene kjemikalier og spesialcellulose viste nedgang, mens andre virksomheter leverte styrket resultat.

Resultatet før skatt endte på 30 millioner kroner, ned fra 84 millioner i fjerde kvartal 2018. Selskapet hadde en fortjeneste pr. aksje på 0,38, ned fra 0,80 i fjerde kvartal 2018.

Utbytte: 2,30 pr. aksje

For året under ett økte Borregaard omsetningen fra 4.785 millioner til 5.063 millioner, mens justert EBITA økte fra 580 til 589 millioner. Resultatet før skatt gikk ned fra 562 til 467 millioner, mens fortjeneste pr. aksje endte på 4,17, sammenlignet med 4,76 året før.

Borregaard foreslår et utbytte på 2,30 kroner pr. aksje for 2019.

- 2019 markerte slutten på et strategisk investeringsprogram som vil legge grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling. Vi er glade for å se at produktmiksen bedres i de fleste forretningsområdene med sterke resultater i trebasert vanillin. Det finansielle resultatet påvirkes av økte kostnader og avskrivninger sammen med driftsmessige hendelser i Sarpsborg, sier adm. direktør Per A. Sørlie.





Borregaard (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 1.234 1.219 Driftsresultat 61 93 Resultat før skatt 30 84 Resultat etter skatt 18 65