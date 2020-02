Tallknuserne venter sterke Orkla-tall

Orkla legger frem kvartalstall torsdag klokken 08.00. På forhånd har TDN Direkt hentet inn estimater fra åtte ulike analytikere.

I snitt tror meglerhusene på at Orklas omsetning i fjerde kvartal kommer inn på 11,9 milliarder kroner, opp fra 10,9 milliarder samme tid i 2018.

Analytikerne spår et nettoresultat på 1,1 milliarder kroner, mot 744 millioner kroner for to år siden.

Resultat pr. aksje estimeres å bli 1,09 kroner, opp fra 0,74 kroner.

For helåret 2019 spår meglerhusene at Orkla hadde en omsetning på 43,5 milliarder kroner. I 2018 var omsetningen på 40,8 milliarder kroner. Resultat pr. aksje for året ventes å bli 3,64 kroner, 0,40 kroner mer enn for 2018.

Analytikerne tror resultat pr. aksje vil bli 4,17 og 4,39 kroner i 2020 og 2021.

Fem av analytikerne har holdanbefaling, mens tre analytikerne sier selg, ifølge TDN Direkt. Gjennomsnittlig kursmål er 83,7 kroner.

Deltagere: DNB Markets, Goldman Sachs & Co, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities, Sparebank 1 Markets og UBS.