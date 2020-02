Bedre enn ventet fra Orkla

I fjerde kvartal omsatte Orkla for 12.017 millioner kroner, mens analytikerkorpset ventet på forhånd en omsetning på 11.890 millioner kroner. Sammenlignet med i fjor økte inntektene med 8,1 prosent.

Merkevarevirksomheten hadde en organisk omsetningsvekst på 2 prosent i kvartalet.

Det justerte driftsresultatet kom inn på 1.515 millioner kroner, noe som var svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge konsensusestimater innhentet av Infront var forventningen på 1.539 millioner kroner.

–Orkla avsluttet 2019 med et godt kvartal hvor vi oppnådde fremgang i både salg og resultat. Det er oppløftende å se at vi styrker oss i forhold til et svakt fjerdekvartal i 2018. Innenfor merkevarevirksomheten var det en bredbasert resultatfremgang, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en pressemelding.

Inntjeningen pr. aksje (EPS) endte på 1,28 kroner, mot en forventning på 1,09 kroner.

Orkla (Mill. kr) 4. kv./19 Est.4. kv./19 4. kv./18 2019 Driftsinntekter 12.017 11.890 10.983 43.615 Driftsresultat 1.515 1.539 1.408 5.088 Resultat før skatt 1.487 1.434 1.017 4.931 Resulat etter skatt 1.269 1.088 746 3.898

Moderat vekst

I forretningsområdet Orkla Foods var det særlig positiv i det svenske markedet og plantebaserte produkter fortsatte veksten. Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang innenfor både godteri og snacks.

«De fleste markedene til Orklas merkevarevirksomhet har en stabil, men moderat vekst. Det er høyere vekst i enkelte kanaler utenfor dagligvarehandelen», heter det i kvartalsrapporten.

Industrikonglomeratet skriver at det er eksponert for et bredt utvalg av råvarekategorier. I sum har prisene steget i fjerde kvartal og tynget Orklas innkjøpskostnader.

I Orkla Care, som har slitt med lav lønnsomhet, økte både topp- og bunnlinjen i fjerde kvartal. Resultatveksten i Orkla Food Ingredients var imidlertid drevet av oppkjøp.

Sterk kursutvikling

Orkla-aksjen har gått som en kule på Oslo Børs det seneste året og har gitt aksjonærene en verdistigning på rundt 37,52 prosent. Onsdag ettermiddag ble aksjen omsatt for 91,4 kroner.

I samme periode har selskapet slitt med svak vekst, men det har ikke stoppet investorene i presse kursen videre oppover.

Tidligere i vinter skrev Goldman Sachs at det tror Orkla vil levere en organisk vekst på 0,6 prosent i 2020, betydelig under sektorsnittet på 3 prosent.

«Likevel handles Orkla på en like høy P/E-multippel som sammenlignbare selskaper. Gitt vekstforventningen i 2020 er selskapet priset for høyt. Vi ser også mindre rom for oppjustering av inntjeningen pr. aksje, mye på grunn av at veksten skal ned i Jotun», skrev meglerhuset i en analyse.