Orkla-sjef Jaan Ivar Semlitsch: – Interessen for vegetarprodukter er enorm

I fjerde kvartal omsatte Orkla for 12.017 millioner kroner, mens analytikerkorpset ventet på forhånd en omsetning på 11.890 millioner kroner. Sammenlignet med i fjor økte inntektene med 8,1 prosent.

Merkevarevirksomheten hadde en organisk omsetningsvekst på 2 prosent i kvartalet.

– Det som er gledelig å si er at vi har vekst i alle forretningsområdene. Vi ser ytterligere muligheter innenfor våre kjernekategorier, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i et videointervju.

Han tror at plantebaserte produkter vil bli veldig stort på sikt, og trekker frem at interessen er enorm, noe som vi gi Orkla ett nytt vekstmarked.

– Jeg har selv begynt å tenke på å redusere kjøttforbruket uten å bli fanatisk. (..) For Orkla som er i mange modne markeder, får vi et nytt marked foran oss, uten at det kannibaliserer nevneverdig for eksisterende produkter, sier Semlitsch.

Orkla (Mill. kr) 4. kv./19 Est. 4. kv./19 4. kv./18 2019 Driftsinntekter 12.017 11.890 10.983 43.615 Driftsresultat 1.515 1.539 1.408 5.088 Resultat før skatt 1.487 1.434 1.017 4.931 Resulat etter skatt 1.269 1.088 746 3.898