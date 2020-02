Hydro skuffet

Norsk Hydro leverte et underliggende driftsresultat på 560 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Dette var betydelig lavere enn forventningen på rett over én milliard kroner. Resultatet før skatt endte på minus 168 millioner, mens resultatet for året endte på minus 1,6 milliarder før skatt og minus 2,4 milliarder etter skatt.

Selskapet melder om økt produksjon i Brasil, en nedgang i råvarekostnaden og positive valutaeffekter, men dette ble utlignet av en nedgang i realiserte priser på aluminium og alumina.

Oppsummert for kvartalet fokuserer Norsk Hydro på at det er utfordrende markeder som påvirker resultatet, at de har oppnådd én milliard gjennom forbedringsprogrammet for 2019 samt økt salg av lavkarbonprodukter. Norsk Hydro utbetaler 1,25 kroner i utbytte pr. aksje.

- Vi har iverksatt kraftige tiltak i et svakt marked. Forbedringsprogrammet vårt samt frigjøring av midler ligger foran målsettingene. Forbedringsarbeidet vil fortsette med full styrke, i tråd med vårt arbeid med å bedre lønnsomheten og fremme bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim og legger til:

- Den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter og -løsninger er en oppmuntrende trend og vi er godt posisjonert for en lavkarbonfremtid. Siden vi lanserte CIRCAL for et år siden har vi signert 60 lavkarbon bygningsprosjekter rundt i verden.

artalspresentasjonen.

Norsk Hydro (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 35.490 38.386 Driftsresultat -399 178 Resultat før skatt -168 -543 Resultat etter skatt -665 750