Nytt resultatvarsel fra Akva Group

Under avslutningen av årsrapporteringen for to datterselskaper i den landbaserte virksomheten i Danmark, har Akva Group avdekket alvorlige brudd på selskapets retningslinjer innen prosjektoppfølging og prosjektregnskap, går det frem av en børsmelding.

Betydelige tap i prosjekter har ikke blitt reflektert i resultatregnskapet før rapportering til Akvas hovedkvarter, og dermed er resultatene overdrevet.

Effekten etter korreksjonen er et tap på ytterligere rundt 70 millioner kroner i tillegg til resultatvarselet fra samme selskap 20. januar i år.

Etter dette estimeres EBIT til under minus 100 millioner kroner for fjerde kvartal og til pluss 60 millioner kroner for helåret 2019.

