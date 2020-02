Nytt blodbad for Green Resources

Det har vært et 20 års mareritt for den prisbelønte skoganalytikeren Mads Asprem i Afrika. Med Kjell Inge Røkke, Tom Vidar Rygh, Storebrand, Morten Bergesen, Wilhelmsen og Den norske kirke på laget skulle han lage storindustri av hurtigvoksende skog i Afrika

Tross milliardærer på laget har Green Resources hatt kronisk mangel på finansiering og likviditeten har vært hardt presset i lang tid. Store lån fra Norfund og Finnund er konvertert slik at milliardærene er skyllet ut av selskapet.

Green Resources har avvikende regnskapsår og i 2018/2019 gikk selskapet dundrende i minus –igjen. Underskuddet før skatt endte på 17,5 millioner dollar, tilsvarende et tap på rundt 160 millioner kroner.

Selv om underskuddet er stort, er det en betydelig forbedring fra 2017/2018. Da gikk skogsatsingen 490 millioner kroner i minus. De siste seks årene er 1,7 milliarder kroner tapt.

Inntektene var av det beskjedne slag på 15,1 millioner dollar, tilsvarende 140 millioner kroner. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte årsregnskapet fredag kveld.



Green Resources (Mill. dollar) 2018/2019 2017/2018 Driftsinntekter 15,1 12,0 Driftsresultat −4,6 −27,2 Resultat før skatt −17,6 −57,4 Resultat etter skatt −10,5 −54,7

Høye kostnader

Ifølge årsrapporten hadde selskapet 751 ansatte som til sammen fikk lønn på 6,8 millioner dollar.

Andre operasjonelle kostnader beløp seg til i overkant av 9 millioner dollar og selskapet hadde operasjonelle kostnader på nesten 20 millioner dollar. I tillegg hadde Green Resources blytunge finanskostnader og ble samtidig straffet med valutatap.

De siste årene har det vært hoderulling i toppledelsen. Erik Knive gikk av som konsernsjef høsten 2018 og ble erstattet av Jarl Kosberg. Han satt imidlertid ikke lenge som sjef og ble byttet ut med Hans Lemm.

Økte lånefasilitet

I årsberetningen skriver styret i Green Resources at det har økt lånefasiliteten fra Norfund og Finnund til totalt 19,5 millioner dollar. Hensikten med lånet er å finansiere skogsatsingen frem til selskapet blir cash-positiv. Pr. 30. juni i fjor var det trukket 6,4 millioner dollar av lånefasiliteten.

Norfund kom inn på eiersiden i 2018 da det statlige fondet konverterte 293 millioner tegningsretter til aksjer til en kurs på 0,001 kroner pr. aksje. Til sammenligning har Green Resources tidligere hentet penger til 54 kroner pr. aksje.

Fondet tok over 50 prosent eierskapet til en kostnad på 293.000 kroner, i en transaksjon som priset Green Resources til 579.000 kroner. I senere tid har Norfund konvertert ytterligere tegningsretter og sitter nå med kontroll på 67 prosent av aksjene.

Green Resources eier rundt 40.000 hektar med skog i Mosambik, Tanzania og Uganda, og er det største skogdriftsselskapet i Øst-Afrika. Selskapet driver også et sagbruk og produksjon av lyktestolper, samt salg av klimakvoter.

Skal tjene penger

Selv om det ser bekmørkt ut for Green Resources er det håp å spore. I årsberetningen skriver selskapet at lånet fra Norfund og Finnund sørger for ledelsen kan fokusere på operasjonelle forbedringer og øke salget, samt redusere kostnadene.

Styret tror at lånet vil gjøre at Green Resources trolig blir cash-positive i løpet av 2020/2021. Det er imidlertid knyttet mer usikkerhet til regionen Mosambik, der det vil ta lenger tid før selskapet begynner å tjene penger.