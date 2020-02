Kongsberg Gruppen nær dobling av inntektene

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Kongsberg Gruppen melder om rekordomsetning på 8,1 milliarder kroner i fjerde kvartal. Opp fra 4,1 milliard kroner i 4. kvartal 2018.

Ordreinngangen i kvartalet endte på 6,9 milliarder kroner, sammenlignet med 3,9 milliarder kroner i samme periode året før.

– I 2019 sluttfører Kongsberg to strategiske oppkjøp som gjør oss til et betydelig større selskap og en mer komplett leverandør innen våre industrier. Vi har rekordhøy ordreinngang, leverer vekst i alle forretningsområder og har lansert nye systemer og produkter, sier Kongsberg Gruppen-sjef Geir Håøy i en kommentar, og påpeker at integrasjonen av Commercial Marine foreløpig har vært vellykket.

Kongsberg Gruppen ASA (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 8.164 4.148 Driftsresultat 554 406 Resultat før skatt 506 391 Resultat etter skatt 359 344