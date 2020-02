Kongsberg Gruppen satser på 2,25 milliarder i utbytte

Styret i Kongsberg gruppen melder onsdag at de vil foreslå et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2019, tilsvarende 450 millioner kroner. I tillegg foreslår de, basert på «selskapets finansielle stilling», et ekstraordinært utbytte på 10,00 kroner.

Det tilsvarer 1.800 millioner kroner, noe som gjør at utbyttet for 2019 vil komme opp i totalt 2.250 millioner kroner.

Det ekstraordinære utbyttet er imidlertid betinget av en vellykket gjennomføring av salget av Hydroid.

Som største aksjonær i Kongsberg Gruppen kan det bli innbringende for staten dersom styret får det som de vil. Utbyttet vil da sørge for 1,1 milliarder nye kroner i kassen.

En av de andre store aksjonærene i selskapet er Erik Must, som sitter på drøyt 4,3 millioner aksjer. Investoren kan dermed sikre seg 54,2 millioner i utbytteutbetalinger.

Fikk rett

Da Hydriod-salget i forrige uke ble kjent spådde Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen utbyttefest i Kongsberg Gruppen, og uttalte til Finansavisen at det lå an til rekordutbytte.

– Kongsberg Gruppens balanse er allerede overkapitalisert. Ifølge mine beregninger kan de betale ut et ekstraordinært utbytte på 12,50 kroner, i tillegg til et ordinært utbytte på 2,50 kroner. Det gir en direkteavkastning på rundt 10 prosent, sa Sivertsen, som traff ganske nært det som ble fasit.

Kongsberg Gruppen stiger kraftig på Oslo Børs onsdag formiddag, og er nå opp 11,09 prosent til 167,30 kroner.

Selskapet la i morges frem sine tall for fjerde kvartal, og meldte blant annet om ny rekord og nær dobling av omsetningen.