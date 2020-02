Jotuns fabrikker i Kina åpnet igjen etter virusutbrudd

Malingprodusenten har over 1.600 ansatte på sine to fabrikker i Kina. Stengningen har ført til redusert salg de siste ukene, sier konsernsjef Morten Fon i Jotun til Dagens Næringsliv.

– Vi har fulgt myndighetenes restriksjoner og måtte stenge våre kontorer og fabrikker. Det har medført at vi nærmest ikke har hatt noen leveranser fra Kina siden myndighetene slo alarm. Kundene våre reagerte på samme måte som oss. Salget er redusert, for å si det pent, sier Fon til avisa.

Det vil ta noen dager før fabrikkene i Kina er tilbake i full produksjon. Konsernsjefen sier at Jotun til tross for stillstanden i Kina har omsatt like mye i år som i fjor.