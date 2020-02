Kraftig økning for Akastor

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Torsdag kunne Akers investeringsselskap Akastor rapportere en 43 prosents økning i inntektene i fjerde kvartal 2019 til 1,6 milliarder kroner. Det medførte et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 153 millioner kroner, opp fra 63 millioner i samme periode året før.

Av resultatet skrev 29 millioner kroner seg fra IFRS-effekter. Selskapet leverte en EBITDA-margin på 9,8 prosent i kvartalet og reduserte i løpet av perioden den rentebærende gjelden med 430 millioner til 700 millioner kroner.

I hele 2019 hadde Akastor inntekter på 5,4 milliarder, opp fra 3,8 milliarder kroner i 2018.

Borepakkeentreprenøren MHWirth står for brorparten av inntektene til selskapet, 1,1 milliard i fjerde kvartal, og 4,2 milliarder for året sett under ett.

Akastor (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 1.557 1.090 Driftsresultat 88 21 Resultat før skatt 53 -222 Resultat etter skatt 20 -492

Akofs Offshore, som ikke er konsolidert inn i regnskapene, omsatte for 306 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 266 millioner ved samme korsvei i 2018.

- Jeg er fornøyd med å se den positive utviklingen i porteføljeselskapene. MHWirth fortsetter å levere positiv utvikling og sterke inntekter og EBITDA-vekst, sier adm. direktør Karl Erik Kjelstad i en kommentar.

Også markedet var fornøyd med resultatene Akastor la frem torsdag. Etter 15 minutter med handel var Akastor-aksjen opp over 5 prosent på Oslo Børs. I 11-tiden har kursen falt noe tilbake, men er fremdeles opp 3,16 prosent, aksjen handles dermed til 9,1 kroner.

Det seneste året har aksjen falt 36,5 prosent.

Slår sammen selskaper

Fra 2020 innlemmes et av de mindre porteføljeselskapene – Step Oiltools – i MHWirth.

– Vi gjør det for å utnytte synergien mellom de to selskapene bedre og gi MHWhirth en sterke tilstedeværelse i Russland og Sørøst-Asia. Det vil også styrke selskapet innenfor onshore-prosjekter og ikke oljerelaterte markeder, sier Kjelstad.

Kjelstad karakteriserer transaksjonsaktiviteten i fjor som lav. I løpet av fjoråret ble det gjort to oppkjøp og fusjoner.I juni kjøpte MHWirth opp Bronco Manufacturing for å styrke tilbudet onshore, og i april fusjonerte AGR med First Geo til ett selskap hvor Akastor har 55 prosent av den økonomiske interessen.

Presentasjonen torsdag var Leif Borges siste som finansdirektør i Akastor. Fra 1. mars overtar Øyvind Paaske (35).