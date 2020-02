Utbyttefest for Røkke i Aker

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Aker melder om et resultat før skatt på 104 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, mot minus 281 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapets nettoverdier (net asset value - NAV) var ved utgangen av fjerde kvartal 2019 på 50 milliarder kroner, opp fra 41,7 milliarder ett år tidligere.

For hele 2019 økte Akers NAV med 10 milliarder kroner, inkludert utbetalt utbytte på 1,7 milliarder kroner.

Styret foreslår et utbytte for 2019 på 23,50 kroner per aksje.

Rekordtall

– Aker leverte god avkastning til aksjonærene i 2019, til tross for høy volatilitet og betydelige verdisvingninger i løpet av året, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en kommentar, som påpeker at selskapet er forberedt på regnværsdager.

– En solid økonomisk stilling, forutsigbar kontantstrøm for oppstrømvirksomheten, en likvid portefølje av eiendeler, og industribedrifter som leverer gode resultater, gjør oss rustet til å stå imot stormer, holde oss til planer og strategier, dele ut attraktive utbytter til våre aksjonærer, og forfølge muligheter som har en tendens til å materialisere seg i tider med høy usikkerhet i markedet, fortsetter Eriksen.

Aker hadde i 2019 en rekordhøy kontantstrøm fra oppstrømvirksomheten på 3,5 milliarder kroner.

Aker (Mill. kroner) 4. kv/19 4. kva/18 EBITDA -58 -67 Resultat før skatt -281 104