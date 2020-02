Ureaprisene styrkes med økt etterspørsel

Prisen for urea stiger denne uken som følge av økt etterspørsel fra USA, mens eksporten fra Kina blir begrenset som på grunn av virusutbruddet, rapporterer TDN Direkt.

«Sammen med regnfall i Australia og lave lagre har dette ført til en innhenting i etterspørsel. Med forventning om at også India vil returnere til markedet for april-skipninger, er utsiktene for den globale ureabalansen i første kvartal solid», skriver Pareto Securities.

Det er nyheter som kan påvirke selskaper som Yara og CF Industri for eksempel.

Det europeiske nitramarkedet påvirkes av regnvær som utsetter gjødsling, ifølge TDN Direkt, men produsentene tror ikke på prisfall.