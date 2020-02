Nationen: Lønnshopp i økonomisk presset Nortura

Nationen har sammenlignet økningen fra 2018 til i fjor, og skriver at den som hadde høyest lønnsvekst var konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunn, Ellen Flø Skagen.

Hun fikk utbetalt 1,61 millioner kroner i lønn, opp fra 1,38 millioner kroner i 2018. Det tilsvarer en lønnsøkning på 225.000 kroner, eller 16 prosent. Skagen er også den i Norturas konsernledelse med høyest lønnsvekst i denne perioden, viser årsresultatet.

Fem får over to millioner

Fem andre i konsernledelsen fikk utbetalt over to millioner kroner i fast lønn.

Anne Marit Panengstuen, som tiltrådte som konsernsjef i september, mener lønnsøkningen gjenspeiler et utvidet ansvarsområde.

– Skagen er kommunikasjonsdirektør, men er også konserndirektør med et større ansvarsområde. Lønna gjenspeiler dette utvidede ansvarsområdet, og er også kalibrert med øvrige medlemmer av konsernledelsen, sier hun.

I årsmeldingen for 2019 erkjenner Nortura at den økonomiske utvikling den senere tid har vært presset.

Nortura la for om lag to år siden fram et forbedringsprogram som innebærer en innsparing på 700 millioner kroner over en periode på tre år. Da skulle selskapets resultat være tilbake på 2016-nivå, det vil si et resultat før skatt på 461 millioner kroner. Resultatet før skatt for 2019 ble 110 millioner kroner.

Nortura er et resultat av sammenslåingen mellom samvirkeforetakene Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge. Konsernet er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter.