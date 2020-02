Tomra overgikk forventningene

Tomra hadde en omsetning på drøyt 2,57 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det er bedre enn ventede 2,49 milliarder, og slår også 2018-omsetningen i fjerde kvartal på 2,47 milliarder kroner.

EBITA ble 408 millioner kroner, opp fra 396 millioner kroner samme tid i 2018. Det var i forkant ventet av tallknuserne at dette tallet skulle bli 375 millioner kroner.

Resultat før skatt kom inn på 361 millioner kroner, mot 315 millioner kroner i 2018 og estimerte 306 millioner kroner.

Resultat pr. aksje i fjerde kvartal gikk opp fra 1,57 kroner i 2018 til 1,80 i fjor. Tomras styre foreslår et utbytte på 2,75 kroner pr. aksje. Dette er under analytikernes forventninger om et utbytte på 3,02 kroner pr. aksje.

Selskapet opplyser om ordrereserve på 1,49 milliarder kroner, en oppgang fra 1,40 milliarder kroner ved samme korsveis i 2018. Det går også frem at Tomra venter høyere driftskostnader i Collection Solutions fremover.