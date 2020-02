ThyssenKrupp sies å nærme seg et fullstendig salg av heisvirksomheten

Det tyske industrikonsernet ThyssenKrupp nærmer seg et salg av heisvirksomheten sin, melder Reuters og viser til flere kilder med kjennskap til saken.

Ifølge kildene vil et sådant salg tilføre midler ThyssenKrupp trenger til å nedbetale gjeld.

Angivelig skal to oppkjøpskonsortier konkurrere om Elevator Technology-virksomheten, og et fullstendig salg av denne kan bli Europas største private equity-transaksjon på 13 år, ifølge nyhetsbyrået.

Gjeld: 7,1 milliarder euro

ThyssenKrupp vurderes i dag som verdens fjerde største produsent av heiser.

Selskapet har imidlertid en gjeld på 7,1 milliarder euro netto, og det er ifølge Reuters-kildene ventet at ThyssenKrupp vil kvitte seg med hele heisvirksomheten for å realisere maksimal verdi, angivelig rundt 16 milliarder euro. Det tilsvarer drøyt 160 milliarder kroner.

Det skal også være en mulighet for at ThyssenKrupp beholder en minoritetsandel, men sjansen for at dette skjer skal ha blitt lavere de seneste ukene.