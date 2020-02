Rammet av kostnadsøkning

Goodtech rapporterer om svakere driftsresultat før avskrivninger i fjerde kvartal 2019. Dette skyldes kostnadsøkning ved teknologiutvikling i enkeltprosjekter samt lavere aktivitet i enkelte regioner i Norge.

Også selskapets nye selskap på Åland påvirker inntjeningen negativt, ettersom dette er i oppbyggingsfasen.

For fjerde kvartal 2019 rapporterte Goodtech om et resultat før skatt på minus 9,4 millioner, sammenlignet med minus 7,3 millioner i samme periode året før. Åresresultatet endte på minus 1,7 millioner.

Mer minus fra Åland

Inntektene økte med 11 millioner kroner i fjerde kvartal til 118,0 millioner, mens inntektene for året under ett økte med 6 millioner til 449,5 millioner. Driftsresultatet før avskrivninger gikk fra pluss 3 millioner til minus 1,8 millioner i kvartalet, men opp fra 18,7 til 23,4 millioner for året under ett.

Goodtech skriver i sin kvartalsrapport virksomheten på Åland fortsatt vil påvirke resultatene negativt på kort sikt.